Lamentable pérdida remece a destacado cantante: murió su nieta de tan solo diez meses de vida

Recientemente, se dio a conocer una lamentable noticia que golpea duramente al destacado cantante estadounidense, Snoop Dogg y su familia.

Resulta que falleció Codi Dreauxm nieta del rapero, quien solamente tenía diez meses de vida. La noticia la entregó su madre Cori Broadaus en redes sociales.

Vale señalar que la pequeña había nacido de forma prematura con 25 semanas de gestación. Esto debido a que Brodaus presentó el síndrome HELLP durante su embarazo.

Desde que nació, la nieta de Snoop Dogg estuvo hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde se mantuvo por diez meses.

De hecho, a mediados del año pasado, la madre de la pequeña habló de las complicaciones que le significaron enfrentar esta situación siendo madre por primera vez.

«Mi bebé ha estado por más de seis meses y haber pasado por esto ha sido una montaña rusa emocional, pero creo que Dios no nos da cosas que no podemos soportar», indicó en aquella oportunidad.

Además, en la misma oportunidad entregó detalles de cómo era visitar a su hija. «Cuando venimos para acá, tratamos de asegurarnos de que nuestro amor es más grande que los cables, los tubos y las máquinas y de mantenernos fuertes por nuestra Codi Dreuau», expresó.

A inicios de este 2026, Codi Dreuau fue dada de alta. Algo que provocó esperanzas en su familia. Sin embargo, el pasado lunes 26 de enero se confirmó la partida de la pequeña.

«El lunes perdí al amor de mi vida, a mi pequeña Codi», indicó Cori Broadus en una historia en su cuenta de Instagram. Mensaje que acompañó con una foto.

En tanto Snoop Dogg compartió una fotografía con sus hijos Calvin, Cordell y Cori como muestra de apoyo.

