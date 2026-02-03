Priscilla Vargas se sincera sobre la posibilidad de animar el Festival de Viña: «Lo único que espero es que…»

Recientemente, la destacada figura de Canal 13, Priscilla Vargas estuvo presente en «La Última Palabra» de Zapping. Instancia en la que se refirió a la posibilidad de algún día animar el Festival de Viña del Mar.

En diálogo con Berni Cruz, la destacada comunicadora se refirió a la importancia que tiene animar el certamen.

Priscilla Vargas y la posibilidad de llegar al Festival de Viña

«Si en algún minuto se presenta la oportunidad de animar el Festival de Viña, que es una oportunidad increíble, yo lo único que espero es que me pille lo mejor preparada», indicó Priscilla Vargas.

Asimismo, la animadora del matinal de Canal 13 expresó: «Uno tiene que responder a una responsabilidad así, que es tremenda. Yo creo que no llega a cualquier persona».

Además, la periodista opinó de los actuales animadores del Festival de Viña. «Ver a la Karen, que llega en su mejor momento, como que ella siempre estuvo en su mejor momento (…) Como que ella se ganó ese espacio. Lo mismo el Rafa y muchas de las animadoras que llegaron al Festival de Viña», mencionó.

«Yo siento que es una responsabilidad solamente para estar a la altura de un certamen así, internacional además, sino que además una tiene que estar bien preparada y saber si efectivamente eres capaz de hacerlo», añadió.

Además, Priscilla Vargas reconoció que «no es mi sueño, pero si en algún minuto se presenta la oportunidad, espero estar bien preparada».

Su trabajo en el matinal

Por otro lado, la comunicadora también habló de su trabajo actual animando el matinal de Canal 13, «Tu Día».

«Después de haber estado 20 años en las noticias, siento que hacer un matinal se me hace mucho más fácil que las noticias», expresó Priscilla Vargas.

«Yo soy una persona muy alegre, muy expresiva, y en las noticias yo tenía que poner una postura distinta, seria, y para mí eso era una actuación, en cambio en el matinal soy yo», añadió.

«Yo me siento una privilegiada de trabajar en un lugar y hacer un programa en el que puedo ser yo misma», reconoció la animadora de «Tu Día».

