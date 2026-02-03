Febrero se viene con todo: Los diversos shows del Movistar Arena durante este mes

El segundo mes de 2026 está presente y febrero trae consigo una gran cartelera de imperdibles presentaciones en la Región Metropolitana. Si eres fanático de la música y los espectáculos, este mes está preparado para vivir las mejores experiencias que podrás disfrutar en compañía. Desde el final de Fiebre de Baile o el concierto de Kali Uchis, los eventos programados ya se están haciendo esperar en el Movistar Arena.

Una de las actividades con mayor programación del recinto son los infaltables conciertos, con artistas invitados que te harán bailar, gritar y cantar. Para ello, el lugar presenta su cartelera con más de cinco espectáculos en solo este mes.

Conciertos en el Movistar Arena en febrero de 2026

De acuerdo al sitio web de Movistar Arena, habrá imperdibles shows de grupos musicales y artistas en solitario, con variedad para todo público. Revisa la agenda de los conciertos y su fecha:

Fiebre de Baile – La Gran Final

El programa de baile que ha liderado ratings televisivos llega a su final. Este 4 de febrero presenciaremos la competencia de los finalistas hasta coronar al ganador en el Movistar Arena. Tendrá un show de apertura junto a Power Peralta, el cantante Kidd Voodoo y Zúmbale Primo.

Día: 4 de febrero

Hora: 21:00 hrs

Últimos tickets disponibles

Los Auténticos Decadentes

La icónica banda argentina celebra los 30 años del disco “Mi Vida Loca” con un show especial lleno de clásicos como “La Guitarra”, “El Murguero”, “Diosa” y muchos éxitos más.

Día: 7 de febrero

Hora: 21:00 hrs

Últimos tickets disponibles

Doja Cat – Mavie Tour

La superestrella mundial Doja Cat llega a Chile con su esperadísimo tour “Ma Vie World Tour”. Promete una noche imperdible donde sus fanáticos podrán vivir la experiencia de escuchar sus grandes éxitos y nuevas canciones que terminaron por consolidar a la artista como una de las más influyentes del pop.

Día: 10 de febrero

Hora: 21:00 hrs

Últimos tickets disponibles

Kali Uchis

La cantante de la exitosa canción “Telepatía”, ganadora de un Premio Grammy, llega a Chile con su esperado show “The Sincerely, Tour”. Tras su éxito por Norteamérica con 29 shows agotados, la artista hará su recorrido por Latinoamérica visitando Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y México.

Día: 12 de febrero

Hora: 21:00 hrs

Últimos tickets disponibles

Rüfü Du Sol

El grupo referente de la electrónica mundial regresa a Chile con un show imperdible. El viaje sonoro tendrá una noche llena de visuales impresionantes, energía y ambiente envolvente que la banda australiana sabrá entregar a los fans.

Día: 22 de febrero

Hora: 21:00 hrs

Tickets agotados

Dos días de Miguel Bosé

El icónico cantante regresa a Chile con su show “Importante Tour”, un espectáculo íntimo y conmovedor que promete emocionar a su público. En una noche llena de música y emoción, escucharás sus grandes éxitos como “Amante Bandido” y muchos más.

Días: 25 y 26 de febrero

Hora: 21:00 hrs

Últimos tickets disponibles

Pet Shop Boys

El esperado dúo de música electrónica británica, conformado por el cantante y compositor Neil Tennant y el tecladista y compositor Chris Lowe llega a Chile con “DreamWorld 2026”. Un show deslumbrante, lleno de energía y pop atemporal, promete una noche inolvidable en el Movistar Arena.

Día: 27 de febrero

Hora: 21:00 hrs

Sólo sector Cancha general, preferencial y Silla de ruedas disponible.

En caso de que asistas a uno de estos conciertos y quieras asegurar tu entrada, visita la página web de PuntoTicket y compra para ver tu show favorito.

