Marcianeke habla de Kidd Voodoo e indica que pudo haber quedado resentido por situación del pasado: «No entiendo qué pasa»

Marcianeke fue el más reciente invitado del Carpool de nuestros cabros de «Vamo a Calmarno». En esta instancia, el popular cantante que pegó el reggaetón en Chile habló de diversos temas. Entre ellos, sobre su colega Kidd Voodoo.

De este modo, el popular artista entregó la opinión sobre el intérprete de «Destello» y mencionó que este podría estar «resentido» por una situación del pasado.

Marcianeke habla sobre Kidd Voodoo

Resulta que en la clásica dinámica del espacio, en la que los artistas deben escoger emojis para reaccionar a distintas figuras de la escena urbana. Marcianeke mostró una carita feliz al revés.

Para justificar su decisión indicó: «No entiendo qué pasa. Yo no le tengo ninguna mala nadie».

Además, Marcianeke indicó que Kidd Voodoo «quizás debe estar medio fome», debido a que no colaboró con él cuando todavía no era tan conocido.

«Se quedó con ese tipo de resentimiento quizás, o el mismo equipo de trabajo le come el cuesco, no sé qué pasa, pero yo aún lo saludo con todo respeto y full admiración. Estoy orgulloso de donde está», agregó Marcianeke.

Y para finalizar, el popular artista resumió todo en «no entiendo nada».

Vale señalar que durante esta entrevista, Marcianeke abordó la salud mental y reveló que en diversas oportunidades atentó contra su vida.

«Pasé a un límite de una vez por semana intentar suicidarme con distintos tipos de formas», mencionó.

Además, señaló que ahora empezó a ir a la iglesia, lo que ha sido un importante apoyo. «Me ha servido bastante. Llevo meses y he sido hasta juzgado», indicó.

Por otro lado, Marcianeke indicó que ha vivido cosas que todavía no logra asimilar. Como, por ejemplo, cuando cantó en la Teletón en el Estadio Nacional y cuando fue invitado al show del Movistar Arena con Jowell & Randy.

También te podría interesar: Benja Valencia revela por qué todavía no sale «Sentimiento Mágico Remix» y confirma nuevos artistas: «Es una locura»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google