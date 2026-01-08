Lluvia en la Región Metropolitana: Meteored revela la hora exacta en que iniciarían las precipitaciones en Santiago

Desde hace varios días que diversos pronósticos estaban anunciando lluvia en la Región Metropolitana para hoy, jueves 8 de enero. En este sentido, muchas personas tienen dudas con respecto a si es que efectivamente se desarrollarán precipitaciones o no en Santiago.

En este sentido, el sitio especializado en meteorología, Meteored dio a conocer la hora exacta en que podría caer agua en la capital.

Lluvia en la Región Metropolitana: Revisa la hora en la que iniciarían las precipitaciones en Santiago, según Meteored

A través de su sitio web, el portal ya nombrado dio a conocer que durante este 8 de enero caerían 1.7 mm de agua en la capital del país.

Además, anunció que la lluvia en Santiago comenzaría a eso de las 15:00 horas y que se extendería hasta cerca de las 21:00 horas.

Por otro lado, Meteored dio a conocer que en el transcurso de la tarde de este jueves también se desarrollarían precipitaciones en Tiltil, Curacaví, Melipilla, San José de Maipo, Villa Alhué y Paine.

Asimismo, cabe destacar que no se espera lluvia en Santiago ni en el resto de la Región Metropolitana durante lo que queda de la semana. De hecho, se vienen días calurosos en la capital.

¿Qué temperaturas se esperan para los próximos días en Santiago?

De acuerdo a lo informado por Meteored, para hoy jueves, jornada en la que se desarrollaría lluvia en Santiago, la temperatura más alta llegaría a 26 grados en la capital.

Por otro lado, durante el viernes 9 de enero, la máxima sería 32 grados y la mínima de 17 grados.

Además, el portal meteorológico, dio a conocer en su pronóstico del tiempo en Santiago que en el transcurso del sábado la máxima alcanzaría los 34 grados y la mínima 18 grados.

Mientras que el domingo 11 de enero sería el día con más calor en Santiago de la semana. La temperatura más alta llegaría a 36 grados y la mínima sería de 19 grados.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google