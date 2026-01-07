Lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton revela posibles precipitaciones para dos días de la semana en Santiago

Desde hace algunos días que se viene pronosticando que podría regresar la lluvia en la Región Metropolitana. De este modo, durante la mañana de este miércoles, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton adelantó en «Mucho Gusto» el panorama.

En conversación con Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, el especialista adelantó detalles de las precipitaciones que se esperan. En este sentido, reveló que podría caer agua durante el jueves y viernes de esta semana.

Jaime Leyton entrega detalles de la lluvia que se espera esta semana en la Región Metropolitana

Con respecto a la lluvia en la Región Metropolitana que se espera para la jornada de este jueves, el especialista indicó que se desarrollarían chubascos aislados en algunos sectores.

Jaime Leyton señaló que entre 06:00 y 08:00 horas «en distintas comunas del sector céntrico de Santiago y sector nor-poniente van a recibir chubascos débiles y ocasionales». Además, mencionó que este día la temperatura máxima será de 26 grados.

Además, el meteorólogo de Mega sorprendió tras anunciar que durante el viernes también se podría desarrollar lluvia en Santiago. Día en el que se espera una máxima de 33 grados. Se trataría de chubascos parciales en el sector sur-poniente de la capital, en comunas como Puente Alto y La Florida.

«Es parcial y chubascos con ambiente muy caloroso», adelantó Jaime Leyton.

Además, el especialista reveló que se espera un fin de semana con intenso calor en la Región Metropolitana.

En concreto, el especialista de Mega indicó que para el próximo sábado se espera que la temperatura más alta sea de 35 grados y la más baja de 15. En tanto, durante el domingo la máxima llegaría a 36 grados y la mínima a 14.

