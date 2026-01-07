Mariana Derderian acusa que fue víctima de acoso laboral y apunta contra reconocido actor: «Si hay algo que me da rabia es la injusticia»

Recientemente, la actriz Mariana Derderian dijo presente en el podcast «Más que titulares», conducido por Javiera Quiroga. Instancia en la que reveló que sufrió un abuso laboral en 2015, cuando estaba embarazada.

En concreto, la intérprete dio a conocer que la estuvieron presionando para que renunciara a su fuero maternal. Algo que está protegido por la ley.

En este sentido, Mariana Derderían mencionó que esta situación terminó con una denuncia a una conocida productora.

Mariana Derderián acusa que sufrió abuso laboral.

Tras la revelación, la conductora le señaló: «Trataron de que renunciaras a tu fuero maternal. Y tú defendiste con toda tu fuerza el derecho a trabajar y ser mamá».

En este sentido, Mariana Derderián expresó: «Es que si hay algo que me da rabia es la injusticia. O sea, si tenemos un irrenunciable fuero maternal, ¿en qué parte del planeta tú te enfrentas a un señor como Pablo Díaz?».

La actriz señaló que tras esta situación enfrentó al actor. «Yo se lo dije en su cara. Le dije: ‘Yo voy a hablar de ti toda mi vida’. Entonces, si a ti te dicen: ‘Oye, la Mariana…’, porque lo primero te lo estoy diciendo a ti, y a eso súmale una infinidad de cosas peores, porque seguro que se van a quedar cortos», indicó.

Además, Mariana Derderián dio a conocer que tuvo un conflicto legal con DDRIO TV, la productora del actor Pablo Díaz y al director Alex Bowen.

«Yo no estoy pidiendo un favor, estoy haciendo que se cumpla la ley. ¿En qué minuto tengo que pedir que se cumpla la ley», lanzó el actor.

Igualmente, Mariana Derderián indicó que también arremetió contra una ejecutiva de TVN, la entonces directora Carmen Gloria López.

«Yo voy y le digo: ‘Oye, tú subcontrataste una empresa que no quiere cumplir la ley’. Y ella me dice: ‘Hazme una wishlist de las 10 cosas que a ti te gustaría que te pasaran'», mencionó.

Frente a esto, indicó que le respondió directamente: «No te voy a hacer una wishlist. Lo único que te voy a pedir es que cumplas la ley y no te estoy pidiendo un favor. Aquí la que está haciendo mal las cosas eres tú, avalando esa situación y siendo la primera mujer presidenta en TVN. ¿No te da vergüenza?».

