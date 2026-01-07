Auditora impacta en «Vamo a Calmarno» tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

En noviembre del año pasado, una auditora llamó a «HiperActiva, Vamo a Calmarno» y generó gran impacto tras revelar que su marido lo engañó con su nuera.

«Hola chicos, quiero mandar a la chucha a mi ex, que me cagó con la esposa de mi hijo», indicó en dicha oportunidad. Además, mencionó que le hackeó el teléfono y que los pilló en un motel cuando «la señorita andaba de él».

En este sentido, la mujer dio a conocer que les sacó una foto y que la mandó al grupo de WhatsApp de la familia.

La noticia dio mucho que hablar en su momento y recientemente, la auditora volvió a llamar al programa y entregó más detalles de esta compleja situación.

Auditora entrega nuevos detalles de la polémica infidelidad en «HiperActiva, Vamo a Calmarno»

La mujer se puso nuevamente en contacto con Rosinelli, Jaime Proox y DJ Janyi. De este modo, dio a conocer que los amantes tuvieron una hija (de 7 años), la cual antes era la nieta de su expareja.

«Él lo sabía», señaló. Además, agregó: «Se fueron a hacer el examen de saliva y salió todo».

En este sentido, contó que la infidelidad tuvo un gran impacto familiar.

«La familia de él se destruyó, por parte mía, la de su hijo. Ninguno de los dos pidió disculpas», indicó.

Incluso señaló que los amantes se fueron a celebrar el Año Nuevo en Brasil y que lo compartieron en redes sociales.

Por otro lado, la auditora le contó a nuestros cabros de «HiperActiva, Vamo a Calmarno» que su hijo quedó muy afectado tras conocer que la niña era su hermana y no su hija. «Está con terapia. Hace un mes casi que no está trabajando, está con licencia», indicó.

Además, mencionó que día por medio lo llama para preguntarle cómo se encuentra.

En este sentido, la mujer lamentó haber estado tantos años con alguien así.

«Igual me da rabia los años perdidos. De no haberme dado cuenta realmente de la persona que yo estaba viviendo. Pensar que tú pones tanto apoyo, años de tu vida remando en una misma dirección», indicó.

«Fueron 16 años. O sea, ocho años de mi vida me mintió. Fueron ocho años que yo compartí fiestas como Navidad y Año Nuevo, en mi casa, en la casa de ellos. Entonces ahora es como decir ‘¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi vida?'», agregó.

