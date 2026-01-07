Festival de Las Condes 2026: CHV confirma a los primeros artistas que dirán presente en el popular evento capitalino

Cada vez falta menos para que lleve a cabo el esperado Festival de Las Condes 2026, el que desarrollará su novena versión. Y recientemente, desde Chilevisión (CHV) dieron a los primeros artistas que serán parte del evento.

La noticia se entregó este miércoles 7 de enero en el matinal «Contigo en la Mañana». Instancia en la que estuvo presente la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín.

De este modo, se dio a conocer que destacados artistas estarán presentes en el popular festival que será transmitido por CHV y que es producido por la Corporación Cultural de Las Condes y DG Medios.

Confirman a los primeros artistas del Festival de Las Condes 2026

El primer confirmado fue ni más ni menos que José Luis «Puma» Rodríguez, quien llegará con sus grandes canciones al esperado certamen.

Además, Ana Torroja también dirá presente en la próxima versión del Festival de Las Condes 2026. Instancia, en la que se espera que cautive con su música.

Por otro lado, en el lado del humor se confirmó a Luis Slimming, quien pasa por un gran momento en su carrera.

El resto de artistas que se presentarán en este evento se anunciarán próximamente.

«Estamos super contentos porque el Festival de Las Condes se ha instalado como un festival familiar. Nosotros queremos que la comuna de Las Condes sea la comuna para ‘hacer familia y este festival precisamente convoca a las familias, además de tener un sello bien distintivo, que es vecinal», indicó la alcaldesa.

Vale señalar que el Festival de Las Condes 2026 se llevará a cabo los días viernes 30 y sábado 31 de enero en el Parque Padre Hurtado.

En tanto, los encargados de animar el evento son Diana Bolocco y Cristián Riquelme.

