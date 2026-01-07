Bad Bunny en Chile 2026: Anuncian extensión del Metro de Santiago y refuerzo de buses Red Movilidad durante los conciertos

¡Se viene! Estamos a solamente días de los esperados conciertos de Bad Bunny en Chile. Y recientemente, se anunciaron algunas medidas que tienen el objetivo de hacer más sencilla la llegada y vuelta a sus hogares de los fanáticos.

Vale señalar que el puertorriqueño se presentará los días 9, 10 y 11 de enero en el Estadio Nacional en el marco de su gira mundial titulada «DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour»,

De este modo, miles de personas llegarán al recinto ubicado en Ñuñoa para disfrutar de la música de Bad Bunny. En este sentido, resulta importante planificarse con respecto a las rutas de ida y vuelta.

Vale señalar que la productora Bizarro Live Entertainment dio a conocer que la apertura de puertas será a las 15:00 horas, el telonero se presentará a eso de las 20:00 horas, mientras que el «Conejo Malo» saldrá al escenario a las 21:00 horas.

Extensión de horario del Metro de Santiago por conciertos de Bad Bunny en Chile

Durante las tres fechas, Metro de Santiago extenderá su servicio en diversas estaciones de las líneas 6, 3 y 5.

Las estaciones de la Línea 6 que estarán disponible son Los Leones, Inés de Suárez, Ñuñoa (combinación con Línea 3 estará funcionando), Estadio Nacional, Ñuble (combinación con Línea 5 estará funcionando), Franklin y Cerrillos.

En tanto, en la Línea 3 estarán operativas: Plaza Egaña, Ñuñoa (combinación con Línea 6 estará funcionando), Irarrázabal, Universidad de Chile, Hospitales, Conchalí y Plaza Quilicura

Mientras que en Línea 5 funcionarán Baquedano, Ñuble (combinación con Línea 6 estará funcionado), Carlos Valdovinos, Pedreros, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés

Vale señalar que el ingreso al Metro de Santiago en horario extendido se podrá realizar únicamente en las estaciones Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa. En tanto, el resto de estaciones operará como salida de pasajeros.

Por otro lado, es importante señalar que Red Movilidad contará con refuerzo de buses por los shows de Bad Bunny, el que iniciará entre 23:30 y las 23:50 horas. Revisa los servicios a continuación:

