Bad Bunny en Chile 2026: anuncian nuevas medidas y objetos permitidos por intenso calor en Santiago

Cada vez falta menos para el tan esperado concierto de Bad Bunny en Chile, y desde la productora Bizarro dieron a conocer nuevas medidas y objetos que estarán permitidos. Esto para que los asistentes puedan enfrentar el calor que se espera en Santiago.

Recordemos que los shows del puertorriqueño en nuestro país en el marco de la gira «Debí Tirar Más Fotos» se desarrollarán en el Estadio Nacional los días 9, 10 y 11 de enero.

Bad Bunny se presentará en plena época de verano, durante jornadas en las que se esperan temperaturas sobre 30 grados. En este sentido, se dieron a conocer nuevas medidas.

El anuncio lo hizo Daniel Merino, Gerente de Entretenimiento y Director Ejecutivo de Bizarro. De este modo, comunicó en su cuenta de X algunos objetos que se podrán ingresar.

Nuevas medidas para concierto de Bad Bunny en Chile

Los fanáticos podrán ingresar ventiladores portátiles pequeños y botellas o vasos térmicos vacíos. Estos se podrán llenar con agua potable gratuitamente en puntos de hidratación que habrá en distintos lugares del Estadio Nacional.

A esto se le suma que habrá sistemas de enfriamiento con aspersores en el exterior de los sectores de Cancha no numerados. Esta medida fue considerando que en estas áreas los asistentes tienen menos posibilidades de hidratarse en puntos exteriores.

También se podrá ingresar sombrillas de papel, con mango de cartón (deben guardarse durante el show de Bad Bunny) y bloqueadores de hasta 200 ml.

Además, Metro de Santiago contará con una extensión y sus servicios para que los fanáticos puedan regresar a sus casas de forma segura.

[#DtMFSantiago🇨🇱] También se podrán ingresar: – Sombrillas de papel, con mango de cartón, los que deberán ser guardados durante el espectáculo. – Bloqueadores líquidos de hasta 200 cc o ml. – Botellas o vasos vacíos sin líquidos para ser llenados en los puntos de hidratación… https://t.co/EdNEuDJPUP — Daniel Merino (@IamDonDani) January 4, 2026

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google