Terremoto en la televisión chilena: aseguran que querido animador y su equipo fueron despedidos

Recientemente, se dio a conocer una inesperada noticia con respecto al programa «Todo va a estar bien» de Vía X. Resulta que, según informó Glamorama, el animador Juan José Lavín y todo el equipo del espacio habrían sido despedidos.

Vale señalar que previo a Año nuevo se emitió el último capítulo del espacio. Instancia en la que el comentarista deportivo Pablo Flamm estuvo como invitado.

Aseguran que todo el equipo de «Todo va a estar bien» de Vía X fue despedido

Cuando estaba finalizando el último episodio que se emitió de «Todo va a estar bien», el conductor entregó unas palabras de Año Nuevo y se despidió de manera normal. De hecho, aseguró que volverían el día lunes. Sin embargo, de acuerdo a Glamorama esto no ocurrirá.

«Nos vamos a ir, se nos fue, se nos acabó el tiempo… Falta poquito para irnos de este 2025… Nos vamos bailando… ¿Qué día nos vemos?… ¡El lunes! Nos vemos el próximo año», expresó.

Además, expresó: «Señoras y señores, ha sido un gusto estar con ustedes este año. Así es que a despedirnos con los mejores deseos para ustedes, para su familia, para el país en lo que se viene»

«Que sea todo mejor en este 2026 que se inicia en un ratito más. Un abrazo mío, de todo el equipo, y nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes», finalizó Juan José Lavín en dicha oportunidad.

Además del animador, también desvincularon a otros dos profesionales y a los músicos que estaban en el programa junto al animador.

Vale señalar que Juan José Lavín se sumó al «Todo va a estar bien» durante el 2025, después de que el Eduardo de la Iglesia partiera a Chilevisión.

También te podría interesar: «Son cosas de la vida»: Cuco Cerda aclaró su situación sentimental tras enigmático mensaje de Daniela Aránguiz

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google