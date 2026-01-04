«Son cosas de la vida»: Cuco Cerda aclaró su situación sentimental tras enigmático mensaje de Daniela Aránguiz

Cuco Cerda y Daniela Aránguiz se han convertido en una de las parejas más comentadas del espectáculo en el último tiempo. Su relación comenzó durante el 2025 y, según lo que se rumorea en redes sociales, habría llegado a su fin.

Las especulaciones surgieron luego de que la ex Mekano publicara una historia en Instagram, con mensajes que muchos interpretaron como una señal de quiebre. A eso se sumó otro detalle que no pasó desapercibido: ambos dejaron de seguirse en la red social, alimentando aún más los rumores.

Cuco Cerda aclaró su situación sentimental tras enigmático mensaje de Daniela Aránguiz

Las dudas comenzaron durante la celebración de Año Nuevo, cuando varios usuarios notaron que la pareja no recibió el año juntos. Mientras tanto, Cuco Cerda compartió imágenes disfrutando de una fiesta y, más tarde, celebrando junto a sus amigos, lo que no pasó desapercibido en redes sociales.

Daniela Aránguiz, por su parte, subió fotos con sus hijos y familia. Y además, escribió en sus redes: «me hubiera gustado estar con otra persona también, pero son cosas de la vida«.

«De repente uno tiene que aceptar que no a todo el mundo le gustan las mismas cosas que a ti«, agregó.

A primera vista, esto fue un palito para Cuco Cerda, y su celebración de Año Nuevo. Además, ambos dejaron de seguirse en Instagram, dejando en evidencia que algo andaba mal.

Desde FMDOS contactaron a Cuco Cerda, para aclarar los rumores de una vez por todas. Él respondió tajantemente: «Obvio que estamos juntos y todo bien«.

Desde el medio citado, le preguntaron por qué no se siguen en Instagram, a lo que Cuco Cerda respondió brevemente: «Es una red social, nada más, todo bien«.

