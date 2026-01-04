Solo 3 artistas lo han logrado: El histórico hito que conseguirá Bad Bunny con sus conciertos en el Estadio Nacional

Bad Bunny regresará a Chile los próximos 9, 10 y 11 de enero, en medio de su gira mundial «Dtmf». El artista volverá a nuestro país tras su última visita en 2022, cuando llegó al mismo recinto con su gira, «World’s Hottest Tour«.

Cabe recordar que las fechas iniciales, que eran en febrero, se modificaron, puesto que Bad Bunny fue confirmado como el artista encargado de dar vida al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que será el 8 de febrero.

El histórico hito que conseguirá Bad Bunny con sus conciertos en el Estadio Nacional

El conejo malo rápidamente vendió la totalidad de las entradas para sus conciertos en nuestro país. Con esto marcó un hito, al lograr realizar 3 sold out seguidos en el recinto más importante del país, el Estadio Nacional.

Esta es una hazaña que solo han realizado tres artistas en toda la historia del recinto.

El primero fue Daddy Yankee, con su gira de despedida, «La Última Vuelta World Tour«. En esta ocasión, Daddy Yankee se despidió con sus mejores éxitos, junto al reciente estreno de su último álbum, «Legendaddy».

El boricua vino a Chile en 2022, específicamente, el 27, 28 y 29 de septiembre, vendiendo completamente tres fechas en el Estadio Nacional.

Luego, la segunda artista urbana en lograrlo fue la colombiana Karol G, en 2024. En esa ocasión, la Bichota vino en medio de su gira «Mañana Será Bonito Tour«.

Karol G logró vender tres fechas en el Estadio Nacional, el 19, 20 y 21 de abril, alcanzando el logro de Daddy Yankee, que ahora también alcanzó Bad Bunny.

Sin embargo, el récord absoluto lo tiene una banda británica, que logró vender 4 fechas en el Estadio Nacional. Se trata de Coldplay, que un poco antes de Daddy Yankee, logró llenar el recinto el 20, 21, 23 y 24 de septiembre de 2022.

Aun así, Bad Bunny se unirá a este selecto grupo, lo que lo consagra como uno de los artistas latinoamericanos más importantes del siglo. Y uno de los referentes de la música urbana.

