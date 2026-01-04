«Tanto odio, muertes, torturas y asesinatos…»: George Harris lanzó una profunda reflexión tras arresto de Nicolás Maduro

El comediante venezolano, que ganó notoriedad en Chile luego de su paso por el Festival de Viña, George Harris, reaccionó celebrando la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos, en sus redes sociales.

El humorista fue uno de los nombres que más dio que hablar en la última edición del certamen por su polémica presentación, marcada por incómodos momentos y comentadas interacciones con el público.

George Harris lanzó una profunda reflexión tras arresto de Nicolás Maduro

George Harris fue uno de los famosos del espectáculo de Venezuela que se refirió al arresto de Nicolás Maduro en Estados Unidos. El comediante escribió en sus redes: «¡Dios es grande! Venezuela libre. Un día llega un 3 de enero. Todos a cuidarse, nos vemos pronto en Caracas».

Más tarde, George Harris publicó un video para reflexionar: «Venezuela ya es libre. Por el daño que causaste. Tanto odio, muertes, torturas y asesinatos. Acabaron con la economía de un país, destruyeron la dignidad de un pueblo. Los verdaderos venezolanos tuvieron que huir por tu culpa. ¡Solo se está haciendo justicia!«.

«Llevamos 25 años esperando esto y ahora la gente se pregunta qué está pasando. Es como un ‘síndrome de Estocolmo’ o el ‘síndrome del recién liberado’», agregó.

Eso sí, también George Harris aseguró que no podía creerlo al principio: «Cuando pasan estas cosas, uno no sabe ni qué decir ni qué hacer. ¿Esto es verdad? ¿Esto está pasando? Son 25 años de sacrificio del pueblo venezolano. Cuando vi la foto de Maduro que publicó Trump, dije: ‘Esto pasó, no es un mal sueño’. Entiendo el escepticismo de muchos, pero esto es real«.

«Celébrenlo, abrácense, no todo lo racionalicen ni lo pongan en tela de juicio. Esto es un hecho histórico«, cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de George Harris 🚀 (@elgeorgeharris)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google