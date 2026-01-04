«De los peores tiranos del último tiempo en América Latina»: Neme lanzó un potente descargo tras arresto de Maduro en EE. UU.

La detención de Nicolás Maduro luego del ataque militar de Estados Unidos se convirtió en el tema más comentado este fin de semana. Como suele hacerlo, José Antonio Neme no se quedó callado y entregó una opinión que dio que hablar en el matinal de Mega.

Eso sí, sus críticas no solo apuntaron al mandatario venezolano, sino también a otros canales de televisión. Según el animador, las coberturas de la competencia resultan insípidas, ya que se limitan a informar sin emitir su opinión.

El descargo de Neme en vivo

Acorde a información de La Hora, José Antonio Neme tomo la palabra en medio de la charla sobre el arresto de Maduro: «Quiero decir una cosa a todos quienes nos están viendo ahora desde sus casas, que pueden considerar que nuestra cobertura, eventualmente, puede ser distinta a la de otros colegas«.

«Nosotros hablamos en otro tono, yo tomo posición, tengo una opinión y la voy a decir aquí, ya que este es un país libre«, agregó.

Luego, Neme lanzó una última advertencia: «Voy a decir lo que opino de Maduro. Y de la gente que cree que Maduro es prácticamente un arcángel caído del cielo«.

«Voy a decir lo que pienso y si en algún momento el canal no quiere que diga lo que pienso o no quiere que sepa la audiencia lo que yo pienso, me pedirá que me vaya a mi casa«, comentó.

Además, aprovechó para meter a la competencia: «Así que si quieren ver una cobertura insípida o una cosa muy cuidada, tiene 3 otras alternativas«.

Su opinión sobre el ataque militar

Entonces, José Antonio Neme arremetió: «creo que Maduro es un tirano, de los peores tiranos del último tiempo en América Latina«.

«América Latina podría haber frenado esto. A lo mejor no lo hubiera evitado porque Trump es un hombre impredecible y Estados Unidos también usa su poder muchas veces saltándose la institucionalidad y la legislación internacional», explicó.

Para fundar su argumento, Neme complementó: «Pero creo que hay una tremenda deuda de la democracia latinoamericana de no haber sacado a este señor antes de una manera más amable, más conversada, más dialogante, a nadie le importó».

«Este régimen nos hizo la vida de cuadritos a todos en este mundo«, dijo.

Por último, Neme profundizó: «Primero, los venezolanos, por supuesto. Los que quedaron en Venezuela, no los 8 millones que salieron, porque me van a decir ustedes, los defensores de Maduro, que hay 8 millones de personas equivocadas en el mundo… Se fueron porque no tenían qué comer«.

«Así que a todos los que opinan que el régimen era una maravilla, háganse ver, vayan a ver un psiquiatra, pero a mí no me hue…«, cerró.

