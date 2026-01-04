Calor en la Región Metropolitana: Meteorólogo de Mega entregó su pronóstico para los próximos días en Santiago
El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, anunció una leve baja en las temperaturas para esta semana en Santiago, tras la potente ola de calor en Año Nuevo.
