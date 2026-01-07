Integrante de Fiebre de Baile no escondió su emoción tras ser padre por segunda vez: «Solo hablar de esto me emociona mucho»

En capítulo de este martes 6 de enero del estelar de Chilevisión, Fiebre de Baile, se celebró una gran noticia. Resulta que la animadora, Diana Bolocco dio a conocer que Gabriel Peralta, miembro del jurado, no estuvo presente en el espacio debido a que nació su segundo bebé.

«Hoy solo está presente Raúl, porque Gabriel fue papá esta tarde de un hermoso niño. Un abrazo grande para Michelle, la madre de Gael, que hoy llegó al mundo. Felicitaciones al tío chocho y felicitaciones a los papás y su hermanita Giselle», indicó.

De este modo, su hermano Raúl Peralta tuvo que evaluar solo las coreografías. De este modo, confesó que extrañó hacer esta labor junto a su gemelo.

«Es difícil no ser uno con él. No entiendo la vida así… Gabo, miss you, pero estoy muy feliz por ti, por la Michu y por la familia», mencionó.

Las palabras de Gabriel Peralta en Fiebre de Baile tras ser padre por segunda vez

Durante la calificación de Raimundo Cerda, Raúl Peralta mencionó que su hermano quería compartir unas palabras en el programa. De este modo, Gabriel se comunicó a través de una videollamada con Fiebre de Baile.

«Oye, primero que todo, muchas gracias por el cariño y el amor. De verdad que con la Michu estamos muy felices y agradecidos por todas las bendiciones y el amor que nos han mandado. De corazón, muchas gracias», expresó el bailarín.

«Esa imagen que subimos a redes sociales la grabó Raúl. Yo todavía estoy nervioso. Solo hablar de esto me emociona mucho. Fue hermoso este día, la Michu tuvo valentía y entereza», añadió.

Además, expresó: «Yo lloré más que Gael en el parto. Fui el que más lloró. Traté de dar mi soporte, pero Michelle estuvo increíble y gracias a Dios salió todo bien. Tuvimos la oportunidad de que nuestra hija viniera a conocer a su hermanito, y fue un momento muy lindo».

