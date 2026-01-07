La conexión de Bad Bunny con Chile: estos son los artistas nacionales con los que ha colaborado

Estamos a pocos días de los esperados conciertos de Bad Bunny en Chile 2026. En este sentido, es un buen momento para recordar a los artistas nacionales que han colaborado con el Conejo Malo.

Recordemos que el Conejo Malo se presentará los días 9, 10 y 11 de enero en el Estadio Nacional, lo que ha generado gran expectación en sus fanáticos nacionales, quienes compraron rápidamente las entradas.

Los artistas chilenos que han colaborado con Bad Bunny

No caben dudas de que existe una gran conexión entre Bad Bunny y el público nacional. Es por esto que cada vez que hay una colaboración entre el puertorriqueño con algún chileno, es muy celebrado en nuestro país.

De este modo, los artistas que han lanzado trabajos en conjunto con el puertorriqueño son algunos productores musicales y un reconocido cantante.

Por un lado, se encuentra Taiko, quien estuvo detrás de la producción de «Una Vez» de Bad Bunny junto a Mora en el disco «YHLQMDLG».

Además, este mismo álbum Pablo Chill-E también dijo presente en la canción «Hablamos Mañana» que también cuenta con Duki.

Por otro lado, en 2022, el productor Magicenelbeat trabajó en el tema «Un Coco» del álbum «Un Verano sin Ti» de Bad Bunny.

Y el más reciente es el productor Dysbit, quien trabajó en el tema «Voy a Llevarte pa’ PR» del último álbum de Bad Bunny titulado «Debí Tirar Más Fotos».

Es importante señalar que el Conejo Malo ha venido en diversas oportunidades al país. La primera fue en 2017, cuando se presentó en distintas ciudades. Estuvo en el Teatro Caupolicán, el Gimnasio Municipal de Concepción, el Coliseo Monumental de La Serena y más recintos.

En 2018, Bad Bunny ya estaba más consolidado y realizó un show en el Movistar Arena. Al año siguiente brilló en el Festival de Viña 2019 y volvió al recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

Luego, en 2022 realizó dos conciertos sold out en el Estadio Nacional en el marco de su gira World’s Hottest Tour.

Y este 2016, el puertorriqueño seguirá haciendo historia y fortaleciendo su vínculo con Chile.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google