Japonés que vive en Chile revela hábito que no le gusta tras ir a un supermercado: «¿Por qué la gente es así?»

Recientemente, un creador de contenido japonés que vive en Chile dio mucho que hablar en redes sociales tras dar a conocer una actitud que no le gusta de las personas en nuestro país.

Se trata de @kendejapon, quien lleva más de un año viviendo en acá y constantemente comparte videos, en el que habla sobre diversas situaciones de nuestro país que le llaman la atención.

Japonés revela actitud que no le gustó tras ir al supermercado

En un reciente vídeo que compartió en sus redes sociales, el japonés, quien está en Antofagasta y tiene 18 años, reveló un hábito que no le pareció de la gente a la hora de ir al supermercado.

Se trata de una acción que ocurre constantemente y que principalmente lo realizan las personas que van a comprar en auto.

«Soy japonés viviendo en Chile y una cosa que me ha sorprendido es esta hueá. Está en todos lados», indicó, mientras tenía un carrito en el estacionamiento de un popular supermercado nacional

Luego, mostró diversos lugares del recinto y mostró varios carros que estaban el lugar. «¿Por qué la gente es así?», preguntó.

En este sentido, expresó que «en Japón no es así. Allá tienes que devolver este al mismo lugar (donde estaba) porque es fácil ¿o no?».

«¿Cómo puedo estacionarme con esto? Estoy sorprendido y no me gusta», mencionó el joven.

Este video dio mucho que hablar y suma miles de «me gusta» en TikTok y cientos de comentarios.

«No hay disciplina… Somos desordenados»; «acá la mayoría es cómoda y deja los carros donde más moleste»; «en algunos lugares hay una persona que se encarga de cuidarlos, ordenarlos y dejarlo en su lugar pero sí, cada uno debería ordenarlo»; «si no los dejáramos así de desordenados no contratarían a personas para ordenar los carros. Simple»; «es más fácil encontrar un carro en el estacionamiento que dentro del supermercado», fueron algunos de los comentarios que dejó la publicación del influencer.

