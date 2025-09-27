Pidió disculpas: Naya Fácil aclaró el supuesto robo junto a su hermana en su viaje a Japón

Naya Fácil salió a aclarar toda la polémica detrás de su funa en redes sociales, luego de subir una historia con su hermana en medio de su viaje a Japón, en la que se les ve corriendo.

En la red social X, se hizo viral este video de Naya Fácil corriendo en Japón junto a su hermana, con el siguiente mensaje: «Naya fácil y su hermana robando en Japón, se fueron sin pagar del restaurant y luego robaron unos afiches de otro lugar».

Naya Fácil aclaró el supuesto robo junto a su hermana en su viaje a Japón

Para dar contexto, Naya Fácil comentó en otra historia, que su hermana: «Se robó una imagen de su artista favorito, qué está en la vía pública«.

Sin embargo, ante las críticas, la creadora de contenido utilizó sus redes sociales para desmentir esta difundida versión del robo. Según Naya, iban pasando por un Starbucks cuando vieron un afiche de «Ae! Group«, grupo del que su hermana es fanática.

Ahí entraron al local con la intención de comprarlo, pero desde la tienda les dijeron que no tenía nada que ver con el recinto.

«Mi hermana lo quería, Estaba emocionada. Y dijimos: pucha, como nadie nos pesca, llevémoslo nomás. Y en el momento pensamos ‘¿si nos reta alguien?’’ Y corrimos como dos cuadras. Fue la adrenalina del momento, íbamos muertas de la risa«, reveló Naya Fácil.

Además, señaló que era un afiche publicitario de los cuales hay por montones en la calle: «De verdad estoy en shock. Hay gente que realmente me tiene mucho odio y se aprovecha de estas situaciones (…) Hemos pagado todo acá. Tú no puedes venir a un país a delinquir«, agregó.

Por último, tras toda la polémica, Naya Fácil pidió disculpas públicas: «Mi hermana está súper afectada. Fue solo un acto de fanatismo y se arrepiente. Queremos ofrecer disculpas públicas por todo esto, jamás se pensó que iba a llegar tan lejos. Si hay personas que lo consideran un robo, nos disculpamos«.

Naya fácil y su hermana robando en Japón, se fueron sin pagar del restaurant y luego robaron unos afiches de otro lugar. pic.twitter.com/Iy1uowrW3W — Shady Princess (@shaddyprincesss) September 25, 2025

También te podría interesar en RadioActiva: Daniela Aránguiz explota contra Cony Capelli y le hace inesperado reto: «Eres una drogadicta»