«Perdón, estaba pensando en voz alta»: Princeso sufrió un lapsus y sin querer hizo tremendo «spoiler» de Mundos Opuestos

El más reciente capítulo de «Hay Que Decirlo Prime» tuvo como invitados a varios de los participantes de Mundos Opuestos que ya fueron eliminados. Entre ellos, estuvo Leonardo Vallana, más conocido como el Princeso.

Eso sí, en la instancia, Princeso reveló por error un nombre que no debió decir, ya que, debido a la diferencia entre las grabaciones y la emisión de los capítulos, la participante aún no ha ingresado al reality, al menos en lo que se muestra al público.

Princeso sufrió un lapsus y sin querer hizo tremendo «spoiler» de Mundos Opuestos

En medio de la conversación, el conductor Nacho Gutiérrez le preguntó a los invitados cuál de los participantes les gustaría que gane. Casi de forma espontánea, Princeso respondió: «Me gustaría que ganara Vanessa…». Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna participante con ese nombre.

«¿Quién?¿Quién es?», le respondieron de inmediato. En ese momento, Princeso se dio cuenta, y exclamó entre risas: «Oh, conch…, perdón, estaba pensando en voz alta«.

«Hasta el momento, de los que están adentro, me gustaría que ganara JP, hasta el momento. Juan Pedro Verdier«, rectificó.

Eso sí, no pasó inadvertido, ya que, desde el portal Infama, hace un tiempo filtraron el ingreso de dos participantes nuevos al reality, Vanessa Santos y Cyntia Cofano.

Además, según señaló Página 7, Princeso volvería a entrar a la competencia, por lo que podría ser ese el momento en el que coincidió con Vanessa Santos, quien sería una actriz e influencer brasileña.

