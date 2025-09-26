Popular figura del espectáculo fue sorprendida con inesperada propuesta de matrimonio: «Te amo, seremos marido y mujer»

Recientemente, se dio a conocer que una popular pareja del mundo del espectáculo se va a casar. Estamos hablando ni más ni menos que de Perla Ilich y Nino Morales. Fue la misma popular gitana, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

Vale señalar que durante sus vacaciones en Estados Unidos, el hombre sorprendió a la popular figura televisiva con su propuesta en Disney World.

En este viaje, en el que también estuvieron los hijos de la pareja, Nino Morales fue grabado por sus retoños. Instancia en la que reveló sus intenciones.

«Mi amor, esta sorpresa te la venía preparando y hoy voy a decirte: ¿te quieres casar conmigo?», le indicó el hombre a Perla Ilich, quien en un momento pensó que se trataba de una broma.

«¡Te quieres casar conmigo!», indicó Nino, quien se encontraba de rodillas frente a su pareja. Vale señalar que la conocida gitana respondió positivamente. «sí, acepto», expresó, mientras se escuchaban los aplausos de los presentes.

Las palabras de Perla Ilich tras anunciar su matrimonio

Perla Ilich compartió en su cuenta de Instagram el video del momento en que le pidieron matrimonio.

En este sentido, en la descripción del post mencionó: «Pensé que era broma. Ante la ley chilena. Te amo, seremos marido y mujer, Nino Morales».

Vale señalar que ambos están juntos desde hace varios años. Además, según informó En Cancha, tienen tres hijos, Michelle, Mateo Isaac y Carolina Nina de dos años.

Tras dar a conocer la noticia, la pareja se llenó de mensajes positivos. «Felicidades perlita hermosa»; «Felicidades ❤️❤️»; «Estoy emocionada …felicidades para ustedes y su hermosa familia perlita», fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, cabe destacar que Nino Morales y su hermano Daniel crearon la canción «Murni Charicha» de la recordada teleserie «Romané» de TVN.

