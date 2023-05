«Siento cuando están penando»: Perla Ilich da a conocer aterrador hecho paranormal que le tocó vivir

Perla Ilich estuvo presente en Podemos Hablar. Programa conducido por Jean Philippe Cretton. En esta instancia reveló una terrorífica situación que vivió en el pasado.

La ex chica reality explicó que el hecho ocurrió cuando era niña. «Yo tengo ese don de sentir cuando están penando «, aseguró. Asimismo, añadió que «tenía 11 años y arrendamos una casa en Irarrázaval con Pedro de Valdivia, una casa que parecía un castillo, la demolieron hace poco. Yo le dije a mi mamá que no quería entrar».

Perla Ilich da a conocer aterrador hecho paranormal que le tocó vivir

En ese sentido, contó que durante una noche mientras dormía vivió un aterrador hecho. «Yo una noche despierto gritando, y empiezo a gritar ‘¡mamá, me pegaron!’ (…) y tenía una mano marcada en el pecho, era un golpe», aseguró.

Sin embargo, esto no es todo. «Pasaron los días y en la casa había un gato, yo siempre jugaba con él, y un día lo estaba persiguiendo y veo que hay un señor sentado en el patio. Yo le hablo y no me dice nada» señaló la ex participante del Discípulo del Chef.

Además, agregó que su mamá le comentó esta situación a la mujer que antes viví ahí. «Le explicó cómo era el caballero que era de edad y tenía un abrigo largo negro con muchos pelos de gato. La señora se pone a llorar y era el papá, le muestra la foto».

«Yo era chica y claro, era el caballero que había fallecido, ese era su gato» finalizó.

Además, durante el programa, Perla también lanzó unos duros comentarios en contra de Daniela Aránguiz.

Los comentarios de Perla sobre Daniela Aránguiz

Hace un tiempo Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos dejaron la patá al acusar a Perla Ilich de haberles hecho magia negra.

Ante esto, el ex rostro televisivo de Canal 13 señaló: «Me parece terrible, lo encontré rasca, figuremos de otra manera, no culpemos a otra persona de las decisiones que tomaste en tu vida, de cómo a ti te han cagado o no».

Además, agregó: «Hay muchos estigmas de los gitanos, pero siento que las cosas han cambiado hoy en día, somos chilenos como el resto, pero solo tenemos nuestros bailes».