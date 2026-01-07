Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler sorprendió en CHV tras adelantar posibles precipitaciones y revelar cuándo volvería el calor en Santiago La meteoróloga de CHV entregó su pronóstico y dio a conocer cuándo llegaría la lluvia a la Región Metropolitana. Además, reveló las temperaturas que se esperan a lo largo de la semana.