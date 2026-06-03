¡Vuelve la Cumbre Guachaca! Confirman su esperado regreso tras seis años

Este martes, se confirmó el regreso de la Cumbre Guachaca. Popular fiesta costumbrista que hasta 2020 se realizaba todos los años.

El anuncio se llevó a cabo en el icónico restaurante El Hoyo, el cual tiene su nueva sede en Barrio Italia.

El lanzamiento fue liderado por Dióscoro Rojas. El músico estuvo acompañado de importantes figuras. Por ejemplo, el alcalde de Providencia Jaime Bellolio, el doctor Sebastián Ugarte, quien es el último rey, el «Gran Compipa», la Sita Evelyn de Radio Corazón, Javiera Acevedo y más.

Este evento de lanzamiento fue el inicio de lo que viene. De este modo, se presentaron algunas novedades que trae el regreso de la Cumbre Guachaca tras años.

Regresa la Cumbre Guachaca

Dentro de los anuncios que se hizo fue el esperado regreso de la tradicional elección de los reyes guachacas.

Además, de las clásicas campañas solidarias que han acompañado el evento. Por ejemplo, la campaña calzoncillo largo. Esta busca ser apoyo para adultos mayores que tienen complicaciones durante los meses con frío.

Por otro lado, desde la organización se dio a conocer que en la nueva edición de la Cumbre Guachaca se reconocerá a varias figuras que han sido parte.

Entre los homenajeados se encuentra Sebastián Ugarte, Nacho Pop y Polo Ramírez.

Es importante mencionar que dentro de los personajes que han sido reyes guachacas se encuentra Claudio Borghi y Felipe Camiroaga, entre otros.

Mientras que en la vereda de las reinas está Sita Evelyn, Pamela Díaz, Delfina Guzmán, Mónica Pérez, Paty Cofré, Javiera Contador, Tonka Tomicic y más.

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