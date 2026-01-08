«Pueden ser del Tren de Aragua»: Periodista de Mega revela momento de terror que vivió en la frontera de Venezuela y Colombia

La periodista Constanza Santa María reveló en Meganoticias que vivió una preocupante situación en la frontera Colombia y Venezuela. En concreto, en la ciudad de Cúcuta.

Esto ocurrió durante un despacho en vivo. Instancia, en la que le comentó lo que vivió a su compañero Juan Manuel Astorga.

«Juan Manuel, para terminar te cuento una experiencia que vivimos hoy día con nuestro equipo, con nuestro productor, aquí en Cúcuta», partió diciendo Constanza Santa María.

«Estábamos haciendo un despacho para el Alerta, nos cambiamos de puente, ya no estábamos en el Simón Bolívar, sino en el puente Francisco de Paula Santander, que es el que une Cúcuta con Ureña», añadió la comunicadora.

En este sentido, el rostro de Mega indicó: «Estábamos en el límite del puente, entre Colombia y Venezuela, y mientras estábamos en el despacho se nos empieza a acercar, desde el lado venezolano, un hombre con la cara tapada, haciéndonos todas las señas, gritándonos que nos alejáramos del borde y de Venezuela, de una manera bastante agresiva».

Posteriormente, la periodista explicó que este individuo «nos estaba amedrentando, nos tuvimos que alejar, y después preguntando nos decían que lo que está pasando es que la Guardia Nacional Bolivariana envía a estas personas que generalmente pueden ser del Tren de Aragua o ex guerilla, a quienes les pueden pagar algo para que vayan a amedrentar a la gente, a la prensa, para que no ingresáramos y nos alejáramos de Venezuela».

«Hay más casos así. Sabemos de un periodista mexicano del cual no hay información», finalizó Constanza Santa María.

