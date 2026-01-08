¿Has visto uno así?: Este es el poco común billete de $10 mil que podría valer más de $1 millón en Chile

De vez en cuando, aparecen monedas o billetes que tienen alguna particularidad que los hace tener un valor muy superior a lo esperado, principalmente en el mundo de los coleccionistas.

En este sentido, recientemente Ignacio Villalón, coleccionista y creador del sitio Error Coins Chile, dio a conocer que existe un llamativo billete de $10 mil, el cual, según él, podría venderse por cerca o incluso más de $1 millón.

Esta pieza presenta una llamativa particularidad. No es un simple billete, ya que cuenta con dos impresos en una sola lámina, sin cortar.

«Posiblemente, se trate de una prueba de impresión, ya que no posee número de serie, firmas ni año. Aun así, es completamente auténtico: cuenta con marca de agua, cinta de seguridad y todos los elementos propios de un billete original», mencionó el especialista.

Así es el billete de $10 mil que podría costar $1 millón o más

vale señalar que el coleccionista fue claro al momento de hablar de su alto valor. «Un ejemplar altamente valioso, estimado en más de $1.000.000», indicó.

En este sentido, también dio a conocer que «hasta ahora, no he visto otro billete doble de esta misma denominación. Existen algunos casos conocidos en billetes de 500 escudos —uno de los cuales también tengo en mi colección— y algún que otro valor menor, pero de $10 mil de la antigua generación, este es el único que he encontrado».

Además, de acuerdo a lo informado por ADN, el coleccionista se refirió a la diferencia que hay entre un billete de $10.000 nuevo y otro antiguo. En este sentido, explicó que uno antiguo en buen estado podría tener un precio de $12.000 a $30.000, dependiendo de factores como el año y su conservación

“Este ejemplar, en cambio, es un doble, es decir, dos billetes en una misma lámina sin cortar, lo que aumenta significativamente su rareza y su valor”, mencionó.

