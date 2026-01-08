Latife Soto sorprende tras asegurar que llegaría una nueva ola de migrantes a Chile: «Su país estará un poco caro y…»

Hace un tiempo Latife Soto había adelantado la caída de Nicolás Maduro. En este sentido, después de la captura del venezolano, la guía espiritual ha dado mucho que hablar y ha acaparado múltiples portadas.

Además, ha estado presente en distintos espacios. Por ejemplo, hace algunos días dijo presente el matinal de CHV, donde lanzó una inesperada predicción para el continente.

«Entre junio o julio, a mediados de año, Trump va por Petro. Lula ya empezó a limpiar la favela, es inteligente, no quiere que Donald Trump lo empiece a presionar (…) En Colombia va a tener el mismo triunfo que con Maduro», indicó Latife Soto en dicha oportunidad.

Sin embargo, esto no es todo. La guía espiritual recientemente estuvo presente en el programa de Mega, «La Hora de Jugar», el que en estos momentos es conducido por Juan Andrés Salfate y Tita Ureta.

Las nuevas predicciones de Latife Soto

Tras la situación que se vive en Venezuela, el animador del espacio le consultó: «¿Puede que haya otra ola de migración, por ejemplo, de venezolanos hacia Chile, mientras son perseguidos y no pueden expresar su sentir? Porque nadie se ha manifestado».

En este sentido, Latife Soto tiró sus cartas y respondió: «Donald Trump actúa con una agenda. Lo que trae ahora es una crisis económica. Quiere hacer un cambio y quiere ir a la digitalización del dinero».

«Hará un movimiento que cambiará lo monetario este año. Un sistema cuántico financiero será instalado de acá a dos años. Él este año empieza a mover la economía», añadió la tarotista nacional.

Además, Latife Soto expresó: «Vamos a tener inmigrantes, pero de Estados Unidos, porque su país estará un poco caro y comenzarán a venir a Perú, Argentina, Chile».

