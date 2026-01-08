¡Se puede ver la casita! Revelan imágenes de cómo se prepara el Estadio Nacional para los conciertos de Bad Bunny en Chile

Cada vez falta menos para los esperados conciertos de Bad Bunny en Chile y ya se han revelado algunas fotografías que muestran como se está preparando el Estadio Nacional para los shows del puertorriqueño en el marco de su gira «Debí tirar más fotos».

Recordemos que los conciertos son los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero. Instancias en las que miles de personas llegarán al recinto ñuñoino.

De acuerdo a lo informado por 24 Horas, Bad Bunny arribaría a nuestro país durante el jueves y permanecería en suelo nacional por cerca de una semana.

24 Horas compartió unas fotografías que fueron rescatadas por un dron de ellos. De este modo, mostraron cómo se está preparando el Estadio Nacional para el concierto. En estos registros se puede apreciar la famosa «casita», la cual es un punto clave de los shows de esta gira de Bad Bunny.

Vale señalar que este espacio es un segundo escenario en los conciertos, en el cual el puertorriqueño interpreta múltiples canciones y juega un importante rol en la escenografía.

Esta «casita» recrea una vivienda típica de Puerto Rico. Acá, además de cantar, el puertorriqueño está junto a invitados sorpresa que se conocen en pleno espectáculo. Este lugar es un elemento icónico de su reciente tour y destaca por entregarle más cercanía al público.

Revisa las fotografías compartidas por 24 Horas de cómo se prepara el Estadio Nacional para los shows de Bad Bunny:

Es importante señalar que debido a que miles de personas llegarán a los conciertos de Bad Bunny Chile 2026, se anunció una extensión del servicio de Metro de Santiago hasta las 00:30 horas en algunas estaciones y reforzamiento en buses del sistema Red. Revisa los detalles a continuación:

