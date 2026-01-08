Bruno Mars anuncia el lanzamiento de su nuevo disco «The Romantic» tras diez años de su último álbum como solista

Luego de una década desde su último trabajo discográfico, Bruno Mars sorprende y anuncia su cuarto álbum en solitario. Hablamos de «The Romantic».

Vale señalar que este disco va a estar disponible desde el 27 de febrero. Además, este anuncio también anticipa el estreno de un single de este proyecto, el que se lanzará este viernes 9 de enero.

El nuevo disco de Bruno Mars llega luego de un constante éxito de Bruno Mars

Este álbum llega después del éxito de Bruno Mars con sencillos como «Die With A Smile» con Lady Gaga, que se transformó en la canción que ha llegado más rápido a los mil millones de reproducciones en Spotify. Además, lideró por 18 semanas el Billboard Global 200. Y por si fuera poco, también ganó el premio Grammy a la Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo (Best Pop Duo/Group Performance) en 2025

Además, su canción «APT» con Rosé también ha tenido gran recibimiento por la audiencia. De hecho, fue nombrada la canción más reproducida a nivel mundial de 2025 por Apple Music. A esto se le suma que por 19 semanas estuvo en el primer puesto del Billboard Global Excl. U.S. Chart y 12 semanas en el número uno del Billboard Global 200 Chart.

Además, obtuvo el reconocimiento de «Canción del Año» en los MTV Video Music Awards 2025 y consiguió tres nominaciones en la 68ª edición anual de los premios Grammy a «Canción del Año», «Grabación del Año» y «Mejor Dúo/Grupo Pop».

De este modo, Bruno Mars sigue demostrando que es una de las voces más influyentes en la industria de la música. En enero del año pasado, se transformó en el primer artista en superar los 150 millones de oyentes mensuales en Spotify. De este modo se consolidó como una de las figuras más importantes de la plataforma.

