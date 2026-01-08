El profundo mensaje de Paul Vásquez tras titularse como TENS: «Siempre hay una ventana para poder seguir avanzando»

El destacado humorista chileno, Paul Vásquez, dio mucho que hablar recientemente por importante logro académico. Resulta que se tituló como Técnico en Enfermería (TENS).

No caben dudas de que este es un importante hito para «El Flaco», quien desde hace un tiempo estuvo compatibilizando su carrera en el humor, sus estudios y su trabajo como bombero.

Y luego de su gran esfuerzo, durante esta semana pudo ver los frutos. De este modo, vivió una ceremonia que estuvo llena de emoción.

En este sentido, el Centro de Formación Técnica (CFT) ENAC, institución en la que estudió, compartió un video de Paul Vásquez, en el que comparte un emotivo mensaje por su logro.

«Llegué a la meta. Fue un camino, de repente que uno se desanima, pero siempre hay una ventana para poder seguir avanzando. Mira la satisfacción que tiene uno como estudiante de llegar a la meta», partió señalando.

En este sentido, «El Flaco» le dedicó unas palabras a los jóvenes que están empezando a estudiar.

«Así que ustedes pueden, si los viejos podemos, ustedes con la juventud, con ese tesoro que tienen, lo pueden lograr. Así que aguante estudiantes de ENAC, de todas las carreras, lleguen a la meta, porque la satisfacción es hermosa», indicó.

El mensaje que recibió Paul Vásquez de parte de bomberos

El humorista recibió felicitaciones por parte de la Quinta Compañía de Bomberos Cbsb, donde es voluntario honorario y Consejero de Disciplina.

«Nos alegra contar cada día con más voluntarios profesionales en nuestras filas, que siguen creciendo tanto en lo bomberil como en lo personal», indicaron desde una publicación en Instagram.

«La Quinta Compañía le envía cinco abrazos y le desea muchas felicidades por este importante logro», finalizaron.

