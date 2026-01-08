Conmoción por muerte de destacado cantante chileno: «Acaba de partir el amor de mi vida (…) Hoy morí con él»

Una triste noticia ha impactado al mundo de la música nacional. Resulta que durante el miércoles murió el reconocido cantante chileno, Luis Alberto Martínez, quien tenía 94 años y era conocido como «el rey del bolero».

Esto fue informado por su esposa María Teresa Airam, quien compartió un sentido mensaje a través de su cuenta de Facebook.

«Acaba de partir el amor de mi vida a los brazos de Dios. Hoy morí con él, mi rey del bolero, un gran artista de mi Chile. Luis Alberto Martínez, mi amor», escribió en un post, junto a unas fotografías de Luis Alberto Martínez.

Vale señalar que el cantante oriundo de Antofagasta optó por retirarse de los escenarios en 2024. De este modo, llevó a cabo un concierto gratuito para finalizar su carrera, el que tuvo lugar en el Teatro Municipal de Valparaíso, ciudad en la que desarrolló gran parte de su carrera artística.

Conmoción por muerte de Luis Alberto Martínez

La partida del reconocido cantante ha generado gran impacto en el mundo artístico. De hecho, el Ministerio de las Culturas compartió un sentido mensaje para despedirlo a través de Instagram.

«Con pesar despedimos a Luis Alberto Martínez, figura emblemática del bolero porteño con más de 60 años de trayectoria artística y reconocido como Tesoro Humano Vivo en 2022″, comenzaron señalando.

Además, expresaron: «Conocido como ‘La voz más triste de Chile’, se desenvolvió con maestría en lo que él mismo reconoció orgullosamente como ‘canción cebolla’: un canto sentido que enamoró a todo el país».

«Acompañamos en este momento a su familia, amigos y toda la comunidad musical de Chile, y especialmente de Valparaíso», agregaron por la partida de Luis Alberto Martínez.

Vale señalar que Luis Alberto tuvo una exitosa carrera por más de 70 años, lo que le permitió ser considerado el «rey del bolero».

