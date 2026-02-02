“Fuera ICE”: El duro mensaje de Bad Bunny en su discurso en los Grammys

“No somos animales, somos humanos”, indicó Bad Bunny tras subir al escenario para recibir su premio a Mejor Álbum de Música Urbana.

El cantante puertorriqueño hizo historia en la 68° edición de los Grammys al ganar el premio a Mejor Álbum de Música Urbana gracias a su disco “DeBí TiRaR MáS FOtos”.

Pero el Conejo Malo no perdió el tiempo y aprovechó la instancia para dar un fuerte mensaje en contra del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos), comenzando con la frase “Antes de agradecer a Dios, quiero decir, fuera ICE”.

El público reaccionó inmediatamente ovacionando hacia el oriundo de Puerto Rico, mientras que proseguía con su discurso. “No somos salvajes, no somos animales…Somos humanos y somos americanos”, agregó.

“Lo único más poderoso que el odio, es el amor. Si peleamos, tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia”, finalizó el cantante, recibiendo su Grammy.

Los otros rostros que hablaron en contra del ICE

Por otra parte, la cantante estadounidense Billie Eilish también hizo pública su opinión en contra de la política migratoria de Trump. “Nadie es ilegal en tierra robada. Que se joda el ICE”, dijo la artista al recibir el premio a Mejor Canción del Año.

Otra artista que llamó la atención fue Becky G, que durante la alfombra roja posó mostrando sus uñas con un mensaje directo: “Fuck ICE”.

Justin y Hailey Bieber fueron algunos de los famosos que optaron por usar el pin “ICE Out” en sus trajes.

Tras el triunfo en los Grammys, Bad Bunny estará preparándose para su presentación en el halftime de la nueva edición del Super Bowl este domingo 8 de febrero.

