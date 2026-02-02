¡Feliz cumpleaños Tenchita! Recordamos grandes momentos de nuestra querida señora Hortensia

El 2 de febrero no es un día cualquiera, es un día muy especial en RadioActiva, la radio de la gente feliz. Resulta que está de cumpleaños nuestra Tenchita, quien es una parte fundamental de la emisora.

La querida señora Hortensia alegra los días de múltiples de personas con su programa «El Show de la Tencha», el cual se emite de lunes a viernes entre las 12:00 y 14 horas.

Y hoy, en el día de su cumpleaños aprovechamos de recordar algunos momentos de la Tencha. Principalmente de llamados que recibió por parte de auditores de la radio de la gente feliz.

Recordamos grandes momentos de nuestra querida Tenchita

Durante su último año de vida, nuestra Tenchita protagonizó grandes momentos en RadioActiva. Uno de estos fue en julio de 2025 cuando conversó el músico nacional, Joe Vasconcello previo a la gira que realizó para celebrar los 30 años de su disco «Toque».

En dicha instancia, se comunicaron a través de un llamado telefónico y la señora Hortensia lo dejó invitado para venir al estudio a protagonizar una «Sesión RadioActiva», lo que se concretó en octubre del año pasado.

Vale señalar que además de momentos cómicos, nuestra Tenchita también ha protagonizado episodios emotivos, en los que se visibilizan temas de gran importancia. Por ejemplo, en agosto del año pasado recibió el llamado de una auditora, quien dio a conocer que su hijo tiene autismo de alta capacidad y que hace años no va al colegio debido a que solamente habla inglés.

Además, nuestra Tenchita también ha recibido coquetos llamados. Por ejemplo a fin de año, una mujer divorciada la sorprendió tras revelar que descubrió algo bastante curioso de los discapacitados.

