Exparticipante del recordado Jappening con Ja revela que tiene dos tumores: «Si me toca marcharme, me voy feliz de esta vida»

Recientemente, un recordado participante del extinto programa Jappening con Ja generó gran impacto tras dar a conocer que se le diagnosticaron dos tumores. Uno en el higado y otro en el pulmón.

Se trata del actor y comediante Daniel Vilches, quien tiene 93 años y este domingo 1 de febrero estuvo en Primer Plano de Chilevisión.

En esta instancia, el ex Jappening con Ja habló del momento que vive, en el que está lidiando con problemas de salud y también con dolor que enfrenta después del fallecimiento de su esposa, Mercedes Pineda.

Mercedes partió el 15 de agosto del año pasado y con Daniel Vilches estuvieron juntos por 45 años.

Daniel Vilches entrega detalles de su estado de salud

En su visita al programa de espectáculos de Chilevisión, el actor y comediante dio a conocer que luego de la partida de su esposa ha enfrentado diversos problemas de saluda. El ex Jappening con Ja dio a conocer que desde entonces se le han diagnosticado diversas enfermedades.

«Tengo arritmia, anemia, tengo un tumor en el hígado y tengo un tumor pequeño en el pulmón», expresó.

Además, Daniel Vilches indicó que se tendrá que someter a un examen nueclear para saber si es que tiene cáncer.

«No me asusto en lo absoluto, uno ha sido valiente para vivir y pienso que también hubo de ser valiente para morir», señaló.

Asimismo, el ex Jappening con Ja dio a conocer que en el último tiempo bajo de 86 a 77 kilos.

En este sentido, Daniel Vilches expresó: «Quiero estar bien para hacer las últimas actuaciones, si no se puede, no importa. Esperemos la carroza…».

Además, en esta instancia, el actor y comediante expresó que «yo me siento bien, con ánimo, con entusiasmo, por fuera. Ahora por dentro está el problema, la verdad es que si me toca marcharme, me voy feliz de esta vida».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google