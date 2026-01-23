«Un fin de 2025 intenso»: Javiera Contador entrega detalles del cáncer que padece

Este jueves, la popular actriz y comediante, Javiera Contador dio a conocer que padece cáncer de tiroides.

Esto ocurrió en el primer capítulo del porcast que comparte con Virginia Demaría, «Demasiada Información». Instancia en la señaló que se enteró de su diagnóstico a fines del pasado.

Además, Javiera Contador entregó más detalles de su enfermedad, por la cual tendrá que ser operada.

Javiera Contador revela detalles de su enfermedad

La actriz recordada por su papel en Morandé con Compañía dio a conocer que «dentro de los cánceres, es un cáncer buena onda».

«Es un cáncer amigable. Tengo cáncer a la tiroides. Le puede pasar a cualquier persona», agregó.

Además, Javiera Contador expresó: «De verdad es súper frecuente, tiene buen pronóstico, hay sobrevida de 100%, pero igual hay que someterse a la operación. Tengo un huevito acá».

De todos modos, la comediante indicó que «siempre hay riesgo en estas operaciones que te toque la cuerda vocal; pero hoy tuve reunión con el equipo médico y son unos bacanes».

En este sentido, Javiera Contador contó: «Me dijeron que me van a someter a comité. Y si me va bien, no me queda tampoco el tajo en el cuello, sino que se van a meter por detrás de la oreja».

Asimismo, la popular actriz reconoció: «Ha sido un fin de 2025 intenso, porque la palabra siempre asusta… La vida siempre continúa».

Vale señalar que Javiera Contador indicó que próximamente se operará y que durante el podcast irá entregando más detalles con respecto a su estado de salud.

«Demasiada Información» se estrenó el este jueves a la 21:00 horas. En este espacio, la actriz y la chef Virginia Demaría abordarán diveros temas. Por ejemplo, la vida amorosa, el trabajo y la familia.

