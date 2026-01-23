El duro descargo de Pablo Chill-E contra figuras del fútbol por los incendios forestales: «La codicia los pudrirá»

Recieentemente, el popular cantante urbano chileno, Pablo Chill-E lanzó un potente descargo contra futbolistas nacionales, empresarios y políticos. El joven los acusó de no ayudar lo necesario a los afectados por lo incendios en la región de Ñuble y el Biobío.

El artista compartió una historia de su colega y amigo, Polimá Westcoast, quien también hizo una una crítica. En concreto, el intérprete de «Ultra Solo» indicó: «Me sorprende que en Chile hay gente que tiene los medios ára ayudar y levantar a las familias damnificadas por estos incendios y no hacen nada».

Además, destacó el aporte de los cantantes urbanos y señaló que «los canales televisión está bien que difundan, pero tienen harto para hacer su aporte también».

El descargo de Pablo Chill-E

Pablo Chill-E reposteó esta historia de Polimá Westcoast y se sumó al descargo.

«Futbolistas que vienen de abajo y que ganan el triple y mucho, mucho más que nosotros los cantantes», indicó el cantante.

Además, Pablo Chill-E también lanzó sus dardos a «empresarios y políticos que tienen sus empresas gracias al dinero que han ganado en sus cargos públicos».

«En fin, solo el pueblo ayuda al pueblo, pero la codicia los pudrirá por dentro», indicó.

Asimismo, el popular cantante en otra publicación criticó a figuras de la televisión. «Se hacen los weones (…) A la hora de hacer, ni un brillo».

Es importante mencionar que durante la catástrofe que azota a diversas zonas del centro-sur de Chile, Pablo Chill-E se ha mostrado muy activo colaborando. De hecho, fue parte de un evento en Puente Alto junto a más artistas como Julianno Sosa y Lucky Brown, el cual tenía el objetivo de recaudar fondos para los afectados.

Además, la Coordinadora Social Shishigang, de la cual forma parte está recolectando donaciones para hacerlo llegar a los damnificados.

