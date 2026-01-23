Popular figura de Canal 13 sorprende tras anunciar su salida en vivo: «Se me apretó la guatita fuerte»

Durante este jueves, se vivió un emotivo momento en Canal 13. Resulta que durante el «react», de Mundos Opuestos, una conocida periodista confirmó su salida de la casa televisiva.

Se trata de Pía Pérez, quien formaba parte de este espacio digital. El anuncio lo realizó poco antes de que el programa llegara a su final. Instancia, en la que estaba visiblemente emocionada.

«Se me apretó la guatita fuerte, hay que decirlo rapidito. Tengo que abandonar este proyecto», partió señalando la comunicadora.

Pía Perez anuncio su salida de Canal 13

En esta oportunidad, la periodista indicó que le costó tomar esta decisión, pero que optó por enfrentar nuevos desafíos.

«Tengo mi corazón dividido. Por un lado, amo estar aquí; pero por otro lado, también tengo que retirarme, tengo otros proyectos, tengo que hacer otras cosas, avanzar, crecer», explicó Pía Perez.

La comunicadora también tuvo palabras para la audiencia que la acompañó durante su paso por el react de Mundos Opuestos. «Les quiero agradecer por todo el cariño, por acompañarme… ustedes se sienten como una familia», mencionó.

Vale señalar que esta noticia generó gran impacto en el espacio digital de Canal 13. En este sentido, su compañera Natu Urtubias le indicó: «Nadie se va a olvidar de ti Pita, y estoy segura de que vas a ser la mejor en lo que te propongas, te va a ir increíble. Esto es solo un paso de los miles que vas a seguir dando».

Posterioremente, Pía Perez destacó al equipo que está detrás del cámara en el espacio. De este modo, los describió como un «equipo fenomal» y señaló que «son tremendos seres humanos».

Es importante señalar que de acuerdo a lo informado por El Filtrador, la periodista llegaría a Chilevisión desde el próximo lunes 26 de enero.

