«Vecinos al Límite», el nuevo reality de Canal 13: estos son todos los participantes confirmados y los que se podrían sumar

Canal 13 está preparando los detalles de su próximo reality, del cual hace algunos días se conoció el nombre: «Vecino al Límite» y recientemente, se confirmaron a los tres primeros participantes.

Vale señalar que este programa de telerrealidad estará ambientado en un barrio, el que tendrá cuatro equipos compuestos por desconocidos y liderado por famosos.

En este sentido, los equipos tendrán que competir por vivir en las mejores cuatro casas. En tanto, los otros estarán bajo la amenaza de ser desalojados.

Cabe destacar que lo líderes elegirán su equipo entre los participantes desconocidos, los que serán seleccionados en un casting masivo que se llevará a cabo el sábado 31 de enero, a partir de las 08:00 horas en el Centro Parque del Parque Araucano, ubicado en Las Condes.

Los participantes confirmados para el nuevo reality de Canal 13, «Vecinos al Límite»

La primera líder confirmada es la actriz de de 56 años, Alejandra Fosalba, quien vivirá su primera experiencia en un reality. Vale señalar que es recordad por su papeles en teleseries como «Fácil de amar», «Aquelarre», «Rojo y miel», «Juego de ilusiones» y más.

Además, ha participado en otros espacios de entretención como «Estrellas en el hielo», «Lip Sync Chile» y «Top Chef VIP».

La segunda líder confirmada es Paula Pavic, expareja de Marcelo «Chino» Ríos, empresaria y relacionadora pública de 44 años.

Vale señalar que tras su quiebre estuvo viviendo en Florida, Estados Unidos, en la mansión donde vivía con el extenista. Sin embargo, ha viajado de manera constante a Chile para participar en programas de televisión.

El otro participante confirmado que tendrá que liderar un equipo en el nuevo reality de Canal 13 es ni más ni menos que Joche Bibbó, quien cuenta con gran experienci en espacios de estas carácterísticas. El Cordobés ganó «40 o 20» en 2011 y también fue parte de «Doble Tentación», «Mundos Opuestos» y otros programas de entretención como «Top Chef Vip» y el «El discípulo del chef».

Si bien todavía falta que se anuncie el cuarto líder, La Cuarta dio a conocer que este podría ser Leonardo Vallana, más conocido como Princeso. Además, desde antes venía sonando Camilo Huerta.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google