Canal 13 anuncia casting para su nuevo reality: conoce cómo participar y quiénes pueden hacerlo

Canal 13 está preparando los detalles para su próximo reality, el que llegará a reemplazar a «Mundos Opuestos».

En este sentido, recientemente desde el canal anunciaron un casting abierto, el que definirá a los participantes del nuevo programa de telerrealidad.

Vale señalar que este reality contará con la producción de Cooking Media. Además, contará con Marcos Gorbán en la producción ejecutiva. En tanto, Sergio Lagos y Karla Constant estarán a cargo de la conducción.

Este espacio tendrá cuatro equipos, los que serán liderados por famosos. Los equipos estarán compuestos por desconocidos que competirán por ganar un importante premio económico.

«Estamos felices con la nueva idea que estamos trabajando. Es un formato original que intentará hacer que los participantes se enfrenten a desafíos nuevos, insospechados… pero cotidianos», adelanto Gorbán con respecto al formato.

Este programa cuenta con la novedad que en comparación a los anteriores realities de Canal 13, será grabado en Chile. Específicamente en una casona ubicada en Calera de Tango, en la Región Metropolitana.

¿Cómo participar del casting del nuevo reality de Canal 13?

Canal 13 fijó que el casting del nuevo reality se va a desarrollar el 31 de enero. El lugar y el horario será informado próximamente por la señal televisiva.

Vale señalar que en esta instancia podrán participar personas entre 18 y 50 años, quienes tendrán que completar una solicitud y asistir en la fecha señalada.

Recordemos que en 2002, Canal 13 hizo un masivo casting para Protagonistas de la Fama, el primer reality en Chile. De este modo, miles de personas llegaron hasta el Mall Plaza Vespucio y salieron famosos como Álvaro Ballero, Óscar Garcés y Catalina Bono.

Luego, se realizaron castings para diversos espacios como Protagonistas de la música, Amor Ciego y MasterChef.

También te podría interesar leer en RadioActiva: Tarotista que tuvo acertadas predicciones sobre las Elecciones 2025 adelanta lo que viene durante el Gobierno de José Antonio Kast

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google