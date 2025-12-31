Las palabras de Américo por el primer Año Nuevo sin Tommy Rey: «Siempre lo tuvimos en nuestras casas»

Américo dirá presente con su música en el regreso del Año Nuevo en la Torre Entel. Instancia que vuelve a celebrarse luego de siete años.

El popular cantante de cumbia se presentará a las 23:05 horas. De este modo, terminará poco antes de que se lleve a cabo el conteo de final para el inicio de 2026.

En este sentido, Américo conversó con Ciudadano ADN y se mostró contento por el regreso de este esperado evento. «Feliz por eso, me siento superbendecido, privilegiado, y voy a disfrutar esta celebración, esta vuelta de lo que es la Torre Entel, con todo, y con el equipo muy contento», indicó.

Las palabras de Américo por el primer Año Nuevo sin Tommy Rey

Además, en esta instancia Américo abordó el tema de que este será el primer Año Nuevo sin Tommy Rey, quien por años ha estado presente en múltiples hogares del país durante esta celebración con su música.

«Yo creo que la mejor forma de seguir teniéndolo con nosotros, de seguir recordándolo con el cariño que se merece y corresponde, es a través de las canciones. Si bien es cierto, es el año en el que partió, pero siempre lo tuvimos en nuestras casas, en nuestras celebraciones», expresó.

Además, Américo agregó: «Hay que seguir esa tradición, hay que seguir queriéndolo de esa forma, seguir teniéndolo con nosotros, homenajeándolo, e insisto, y recordándolo con mucho cariño».

Por último, el destacado artista valoró el cariño que se demostró a Tommy Rey durante su partida. «A mí me sorprendió como el país se manifestó con tanto amor en su partida, y eso no se debe olvidar. Tenemos que volver a repetirlo hoy, y así, año tras año, y mantenerlo de esa forma siempre con nosotros», mencionó.

