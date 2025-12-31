Alexis Sánchez enternece las redes tras compartir sus primeras fotos junto a su hija: Hasta Gabriel Boric le dejó un mensaje

En la tarde de este martes, Alexis Sánchez enterneció las redes sociales tras compartir por primera vez fotografías junto a su hija.

A través de su cuenta de Instagram, el querido futbolista chileno compartió unas fotografías junto al bebé que tuvo con su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova.

Además, estas postales fueron acompañas con un sentido mensaje. «Mi vida siempre fue enfocada en el fútbol. Ser siempre profesional dedicado a este hermoso deporte, y ayudar a mi familia. A cambio, perdí tiempos de estar con ellos, con amigos y de mi infancia, etc», escribió Alexis Sánchez.

«Bienvenida a casa. Papá y Mamá @litvinova_alexandra te cuidaremos mucho mi princesa BELLA MÍA», agregó el futbolista.

Además, tuvo palabras para sus seguidores de Chile. «Agradecer también por el cariño y el resto que me han entregado siempre y quería contarles esta linda noticia, siempre fui de hablar poco. En fin, gracias, los quiero y les deseo lo mejor el año 2026», indicó Alexis Sánchez.

Las reacciones a la publicación de Alexis Sánchez

La publicación de Alexis Sánchez no pasó desapercibida y generó múltiples reacciones en redes sociales. Incluso, el presidente Gabriel Boric le dedicó unas palabras.

«¡Qué alegría Alexis! Tener una niña es una alegría que no soy capaz de explicar con palabras. Que todo salga bien. Te queremos y admiramos infinito», le indicó el mandatario.

Recordemos que durante este 2025, Gabriel Boric se convirtió en padre de Violeta.

«Grande Alexis»; «Alexis feliz todos felices «; «Muero de amor, felicidades a ambos van a ser excelentes papás»; «Felicidades querido niño, tantos años apoyándote en todos los equipos que has jugado, el penal de la copa América y tú prime en el arsenal, no me cabe duda que serás un buen padre y jugarán PlayStation»; «El mejor siempre», fueron algunos de los mensajes que Alexis Sánchez recibió por parte de sus seguidores.

