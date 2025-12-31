31 Dic, 2025. 14:04 hrs

Calor en la Región Metropolitana: Yael Szewkis adelanta en TVN cómo estará el tiempo en la noche de Año Nuevo

En la mañana de este 31 de enero, la meteoróloga de TVN entregó el pronóstico del tiempo para la noche de Año Nuevo y adelantó altas temperaturas. Revisa los detalles a continuación.

Por Iván López

También te podría interesar: «El Año Nuevo más caluroso en 25 años»: Michelle Adams enciende las alarmas tras revelar el pronóstico del tiempo

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último