Princesa Alba anuncia concierto en Blondie en 2026: Conoce la fecha y cómo comprar entradas

La popular cantante chilena Princesa Alba comenzará el 2026 con todo. El 18 de enero realizará un concierto en Blondie. Instancia a la que llegará con un show preparado especialmente para esta etapa de su carrera.

Luego de un exitoso año, en el cual recorrió todo el país y tuvo una destacada participación en Fiebre de Baile, la artista llega con una propuesta que considera nuevas coreografías, arreglos musicales inéditos y múltiples sorpresas pensadas para cautivar a su fanaticada.

El espectáculo tiene la finalidad de marcar un nuevo inicio y seguir consolidando el vínculo de Princesa Alba con sus seguidores.

Vale señalar que este anuncio llega después del estreno de su canción «gay». Un tema directo y provocador que explora la libertad, la identidad y el deseo a través de una mirada pop fresca y sin complejos.

En una reciente visita a RadioActiva, Princesa Alba reconoció que para crear se inspiró en una expareja.

«He tenido hartos pololos bi. Y en particular, este ex, que ahora es mi amigo, dijo como, ‘no, ya no soy bi. Me gustan los hombres», indicó en dicha oportunidad.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Princesa Alba en Blondie?

Este show es apto para todas las edades y las entradas se encuentran disponibles en Passline.

«Ha sido un proceso de mucho trabajo y ensayo. Hemos estado preparando este show con mucha dedicación y cariño, y sé que a mis fanáticos les va a encantar todo lo que estamos armando para esa noche», adelantó Princesa Alba sobre su presetación.

