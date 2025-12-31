Tarotista que tuvo acertadas predicciones sobre las Elecciones 2025 adelanta lo que viene durante el Gobierno de José Antonio Kast
La tarotista Paula González estuvo preente en "Tu Día". Instancia en la que generó gran sorpresa con sus predicciones para el país.
Hace un año, la tarotista y numeróloga Paula González lanzó predicciones que se terminaron cumpliendo en Elecciones 2025 y recientemente volvió a parecer en televisión. Instancia en la que adelantó lo que vendría para chile.
«Lo que va a acontecer este año que viene es la consecuencia de lo que ha estado pasado anteriormente. Este año es como una mujer embarazada que pare un hijo», partió señalando en el matinal de Canal 13, «Tu Día».
Las predicciones de Paula González para el 2026 en Chile
Tras ser consultado por el próximo Gobierno de José Antonio Kast, la tarotista adelantó que vendrían grandes cambios.
«Hay todo un proceso que va a traer como consecuencia un nacimiento. Nunca nacer es fácil, implica una contracción, implica una situación de miedo. ¿Todo saldrá bien? ¿La madre estará bien? Que es el país, cierto… pero el nacimiento de un nuevo sistema es lo que da el inicio de un nuevo progreso», señaló.
Además, Paula González indicó que «Chile tiene que aprender de nuevo, a pararse, a organizarse, a tomar la decisión correcta y a tomar el camino del éxito, porque puede tenerlo».
La tarotista y numeróloga indicó que el 2027 sería un año de decisiones rápidas, el 2028 de prosperidad y 2029 de poder económico.
«Por lo tanto, estamos iniciando un ciclo de crecimiento. Todo lo que comience el próximo año puede prosperar y ser muy satisfactorio y levantarse en un corto período de tiempo», indicó
Estas predicciones sorprendieron al panel de «Tu Día». En este sentido, José Luis Repenning finalizó el momento indicando en modo de broma: «Voy a golpear madera»
