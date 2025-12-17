«Acuérdense de mí»: Latife Soto y sus impactantes predicciones sobre el gobierno de José Antonio Kast
En el espacio digital que comparte con José Antonio Neme, Latife Soto adelantó lo que vendría para el 2026.
Después del triunfo de José Antonio Kast en las Elecciones Presidenciales 2025, la popular tarotista nacional, Latife Soto aseguró en sus redes sociales que habría predicho esta situación.
Y recientemente, en los clásicos lives que realiza con José Antonio Neme en Instagram, volvió a hablar del tema. En este sentido, se aventuró a lanzar presagios con respecto a lo que pasaría en el próximo gobierno.
Las predicciones de Latife Soto sobre el próximo gobierno
«Yo adelanté que iba a haber un ambiente muy turbulento, que iba a aburrir a todo el mundo. El último debate aburrió a todos, no hablaban de lo importante y hablaban de puras tonteras que a nadie le importaba», indicó la guía espiritual.
Posteriormente, Latife Soto tiró sus cartas y expresó: «Lo que viene es esto: este presidente va a arreglar la economía, van a hacer hartos arreglos en todo lo social, la gente volverá a hacer cosas».
Y tras sacar una segunda carta, señaló: «Acá este el odio. Esto tiene que ver con la delincuencia, el odio contra los delincuentes, la inseguridad. A la gente eso le molesta, que tú ya no puedas salir a ninguna parte. Eso ya no más».
Además, Latife Soto mencionó que «va a haber trabajo y vamos a tener buenas noticias, porque va a haber más vigilancia, con más atribuciones para atacar a los delincuentes. Eso viene».
En este sentido, la tarotista también aseguró: «Se le va a acabar el jueguito de los Derechos Humanos a los delincuentes, porque les aviso altiro: en 2026 se deshace la ONU y la OMS, vienen otras instituciones».
Frente a estas predicciones, José Antonio Neme quedó sorprendido y la tarotista indicó: «Acuérdense de mí. Viene en 2026. Es muy probable que los presidentes empiezan a salir de la ONU, lo van a hacer realidad, entonces ya nadie va a poder hablar de Derechos Humanos para los delincuentes. Eso se viene».
«Díganme loca, conspiranoica, lo que quieran, pero yo le digo a la gente: en un tiempito más, en unos meses más, van a saber de eso», finalizó Latife Soto.
