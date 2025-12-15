Latife Soto asegura que predijo triunfo de José Antonio Kast y reflota preocupante presagio: «Dijimos esto»
Desde hace varios meses que Latife Soto venía lanzando predicciones con respecto a las elecciones y una de estas genera gran preocupación.
Durante el último tiempo, Latife Soto dio mucho que hablar con sus predicciones previo a las Elecciones Presidenciales 2025. En este sentido, recientemente la tarotista reaccionó al triunfo de José Antonio Kast.
Resulta que a través de su cuenta de Instagram, la guía espiritual compartió un video en el que aparece contenta, ya que sus presagios habrían sido acertados.
Latife Soto reacciona a triunfo de José Antonio Kast
«Y bueno… hace mucho tiempo que veníamos diciendo en live con José Antonio Neme que era un hombre el nuevo Presidente, cuando partimos dijimos esto. Corría 2024, revisamos política y el análisis se cumplió», indicó la tarotista en el post que compartió.
«Hace más de un año y medio que veníamos viendo estas últimas elecciones. Está todo grabado en live y muro de José Antonio», agregó Latife Soto.
Además, indicó que «se cumplió profecía. Lo digo con humildad, porque lo mío es el don de discernimiento entregado por gracia divina. Jesús es mi luz y mi guía».
Recordemos que en julio, Latife Soto adelantó lo que podría pasar.
«Me atrevo a decir que será un hombre el futuro Presidente de Chile, me da esa impresión por la energía que tienen las cartas, aunque me puedo equivocar», indicó la guía espiritual.
Posteriormente, se refirió a una de las cartas que le apareció. «Este es el viajero, me muestra una persona de sexo masculino y de derecha (…) me da la impresión que va a ser un varón el Presidente», señaló.
Por otro lado, en octubre indicó: «Sobre el Presidente Boric, veo que él prefiere que sea Kast el Presidente, porque él vuelve (a un segundo período en La Moneda)».
«Y ojo, que si sale Kast de verdad que nos vamos a desilusionar, porque vamos a tener cualquier protesta. Va a ver protestas y vamos a tener el ambiente que tenemos siempre», añadió Latife Soto en dicha oportunidad.
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.