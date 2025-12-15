Revelan cuál sería el verdadero motivo de la salida de Esteban Paredes de Fiebre de Baile: no se debería a problema de salud

Durante la semana pasada, Chilevisión confirmó la salida del exfutbolista Esteban Paredes del estelar «Fiebre de Baile». En dicha instancia, el canal indicó que el motivo sería un problema de salud que afectaba al exjugador de Colo Colo.

De hecho, días antes del anuncio, el deportista tuvo un alza en la presión arterial, por lo que tuvo que asistir a un centro médico. Luego, volvió a su hogar y tuvo que estar con reposo estricto y control de su presión.

A pesar de que la condición de Esteban Paredes mejoró, desde CHV informaron que no volverá al programa. De hecho, su lugar fue ocupado por Camila Andrade.

«Esteban Paredes deberá retirarse de Fiebre De Baile producto de un problema médico que lo aqueja e impide que su participación en el exitoso estelar continúe con normalidad», indicó el canal a través de un comunicado.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer una nueva versión sobre la salida de Esteban Paredes de Fiebre de Baile.

Revelan que este sería el motivo de la salida de Esteban Paredes en Fiebre de Baile

A pesar de lo informado por CHV, en el programa de farándula «Zona de Estrellas» entregaron una nueva versión sobre la salida del exfutbolista.

En el espacio del canal Zona Latina, comentarios sobre los cambios que ha tenido el espacio. Instancia en la que Carla Ballero sorprendió tras revelar el supuesto motivo que habría desencadenado la salida del ídolo de Colo Colo.

«¿Ustedes saben lo que le pasó a Esteban Paredes? Esteban Paredes, supimos que tenía miedo de hacer el aquadance», indicó la panelista.

Además, Carla Ballero reveló el monto que habría ganado por su participación en el espacio

«Contaron que ganaba 5 millones semanales, era el que más ganaba, lejos. Y que de verdad su miedo era tal que dijo ‘yo no quiero participar del aquadance’. Y por eso él se bajó con anterioridad y por eso subieron a Camila Andrade» señaló.

Posteriormente, Carla Ballero descartó que la decisión fuera producto a temas de salud.

«No, no es un tema de (salud). Le sumaron obviamente que tiene un problema del nervio ciático (…) que eso tú te mejoras con inyecciones, uno lo puede sobrellevar», indicó.

