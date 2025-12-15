Diversas figuras del espectáculo celebraron triunfo de José Antonio Kast en Elecciones Presidenciales 2025: «Adiós comunistas de mier…»

Este 14 de diciembre se llevó a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025. Instancia en la que José Antonio Kast fue elegido como el próximo Presidente de Chile.

Vale señalar que el candidato republicano contó con cerca del 60% de los votos. De este modo, se transformó en el candidato presidencial con más votos en la historia del país.

En este sentido, muchas personas demostraron su felicidad y estuvieron celebrando.

De hecho, diversas figuras del espectáculo y del mundo del deporte utilizaron sus redes sociales para celebrar y mostrarle su apoyo al próximo mandatario.

Figuras del espectáculo celebraron triunfo de José Antonio Kast

Dentro de los famosos que celebraron la elección del próximo mandatario, se encuentran Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo, quienes compartieron una historia en su cuenta de Instagram, en la que aparecen cantando el himno nacional.

Por otro lado, Daniela Aránguiz y su pareja Cuco Cerda también se mostraron felices por el resultado de la segunda vuelta presidencial. «¡Dios mío! Gracias», escribió en una historia la exchica Mekano.

En tanto, otro que celebró fue Cristián de la Fuente, quien compartió una postal en la que se ve a un carabinero colocando un cuadro de José Antonio Kast en La Moneda. Mientras que el de Gabriel Boric aparece en el suelo y al revés.

Por su parte, Marcelo Ríos, fiel a su estilo, escribió: «Bienvenido José Antonio Kast. Adiós Comunistas de mier…».

Además, Claudia Schmidt compartió una historia en la que aparece el próximo Presidente de Chile. Lo etiquetó y puso hashtag #VivaChile.

Asimismo, otras figuras del espectáculo mostraron su felicidad, tales como Catalina Pulido, Yuyuniz Navas y Rosemarie Dietz.

